La Lega di Salvini scende in campo a Salerno: incontro il 26 gennaio

“In molti ci chiedono chi saranno i candidati nella lista nella prossima competizione elettorale – chiarisce Esposito -, non è una questione di nomi. Sarà una scelta condivisa, con noi vince la squadra e non il singolo. Chiunque scenderà in campo avrà l’appoggio di tutto il gruppo senza inutili personalismi.

Ho riscontrato un grande entusiasmo e una grande volontà partecipativa, abbiamo creato una squadra dinamica e competitiva che sono certo farà grandi cose. Avere qui il vicesegretario Crippa è un segnale di grande interesse per l’intero territorio e da qui ripartiremo per un percorso che ci porterà alla vittoria nelle prossime regionali in Campania”. Solo la prima di una serie di incontri che il Segretario e i militanti di partito organizzeranno nel corso delle prossime settimane nei 158 comuni della provincia salernitana.

Salernitano

