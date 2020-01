In Campania è boom di bambini influenzati, ospedali verso il collasso

Stampa

A lanciare l’allarme è lo stesso vicepresidente nazionale della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) Antonio D’Avino. In base ai dati a sua disposizione, infatti, in Campania si sta verificando un aumento dei casi simil-influenzali, soprattutto tra i bambini. Il rischio – come riporta il sito web notizie.it – è quello di un sovraffollamento dei pronto soccorso dei vari ospedali della Regione. Gli esperti avevano preannunciato che ci sarebbe potuto essere un picco di casi influenzali a fine gennaio, e il Ministero della Salute ha prontamente diramato le informazioni su come prevenire il contagio Le statistiche sull’influenza indicano che questa malattia ha un incidenza di 6,2 casi ogni mille persone, ma le cifre raddoppiano quasi nel caso dei bambini, raggiungendo i 10,7 casi ogni mille. Generalmente, spiega D’Avino, in queste situazioni si assiste ad una vera e propria corsa agli antibiotici, il più delle volte inutili e spesso dannosi.

