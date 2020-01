Meteo, domani temperature alte ma con pioggia

Stampa

Previsioni meteo per martedì. Martedì nuvole in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nordovest e sprazzi di tempo soleggiato all’estremo Sud. Da segnalare qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, nord della Toscana, Lazio, zone appenniniche di Abruzzo e Molise, Campania e nord-ovest della Calabria. Deboli nevicate sulle zone alpine di confine oltre 700-1000 metri.

A fine giornata precipitazioni anche moderate e insistenti sulla Valle d’Aosta occidentale con quota neve in calo fino a 600-700 metri. Temperature minime in aumento al Centro-Nord, massime senza variazioni di rilievo. Giornata molto ventosa in gran parte d’Italia per venti di Foehn al Nord e forti venti di Libeccio al Centro-Sud. Mari mossi, fino ad agitati quadranti occidentali.