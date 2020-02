A lavoro con diplomi falsi a Pistoia, nei guai bidelli e tre scuole del Salernitano

Stampa

Ci sono anche una decina di salernitani, tra i diciannove collaboratori scolastici precari della Campania, che lavoravano come bidelli a Pistoia ma con diplomi falsi e punteggi altissimi, grazie a scuole paritarie campane compiacenti. Le indagini, iniziate a fine 2018 dalla Procura di Pistoia – come riporta il sito web stiletv.it – hanno fatto luce su gravi irregolarità nelle graduatorie di terza fascia del personale Ata nel Pistoiese per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. i reati contestati sono falso e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini hanno coinvolto, per gli accertamenti, scuole paritarie situate a Nocera Inferiore, Agropoli, San Marco di Castellabate, Nola e Santa Maria Capua Vetere.