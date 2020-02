Autovelox di Agropoli “fuorilegge”: pronta action legal di risarcimento

Stampa

Ancora una bocciatura per l’autovelox di Agropoli. Questa volta è il Ministero dei Trasporti, con una nota inviata lo scorso 28 gennaio al Comune, ad evidenziare – come riporta il sito web infocilento.it – delle criticità dell’apparecchio.

In particolare quando è stato effettuato il sopralluogo dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata,lo stesso non era visibile in direzione sud mentre in direzione nord un effetto ottico induceva l’autista in errore.

Soddisfazione è stata espressa dall’associazione Noi Consumatori, guidata dall’avvocato Giuseppe Russo. Che annuncia: “Organizzeremo la più grande action legal di risarcimento danni che ci sia mai stata nel Cilento”.