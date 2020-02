Cava, asilo nido: parte il progetto “Crescere insieme Campania”

Stampa

Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che, presso l’asilo nido di via Carillo a Cava de’Tirreni, si terrà l’incontro tematico con i genitori previsto dal progetto “Crescere insieme in Campania”.

Si tratta di un progetto educativo che rappresenta una risposta ai bisogni educativi specifici e circostanziati di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con particolare riguardo a situazioni di fragilità, delle loro famiglie e degli educatori che quotidianamente si occupano di loro. Si prevede l’attivazione di percorsi di integrazione tra servizi pubblici e del privato sociale per la prima infanzia in un’ottica di flessibilità e potenziamento dei servizi esistenti in termini sia quantitativi che qualitativi.

Il progetto integra e potenzia i servizi integrativi per la prima infanzia, attraverso la sperimentazione di interventi di sostegno alla genitorialità e servizi per bambini con Bisogni Educativi Specifici e le loro famiglie. Presenti gli esperti psicologi e pedagogisti della Cooperativa Città della Luna per un incontro formativo e informativo sulla prevenzione dei disturbi del neuro sviluppo.