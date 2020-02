Istat, Codacons: Campania ultima nella classifica su soddisfazione degli italiani

Stampa

Ancora una volta l’Italia risulta spezzata in due, con i cittadini residenti al Nord che registrano livelli più alti di fiducia e soddisfazione rispetto a chi risiede nel Mezzogiorno. Lo afferma il Codacons, commentando l’indagine Istat sulla soddisfazione degli italiani nel 2019.

“Anche sul fronte delle condizioni di vita e della fiducia il paese è letteralmente spezzato in due, con una forbice molto altra tra Nord e Sud Italia – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il Nord presenta infatti la quota più alta di coloro che dichiarano un voto compreso tra 8 e 10 rispetto alla soddisfazione per la vita (46,7%), percentuale che nel Mezzogiorno si ferma al 39,2%”.

Abissali le differenze a livello regionale: mentre in Trentino Alto Adige la quota di persone che da un voto da 8 a 10 alla propria soddisfazione raggiunge il 62,2% del totale, in Campania la percentuale si dimezza ed è ferma al 31,6% – aggiunge il Codacons.

“Numeri che dimostrano ancora una volta come nel Mezzogiorno le condizioni di vita dei residenti siano indietro rispetto al resto del paese, e come non sia stato affatto abbastanza per colmare questo gap” – conclude il presidente Rienzi.

Di seguito la classifica delle regioni italiane ordinata per livello di soddisfazione per la vita nel complesso:

Voto 8-10

Bolzano/Bozen 67,1

Trentino-Alto Adige 62,2

Trento 57,6

Valle d’Aosta 54,7

Piemonte 48,7

Lombardia 47,4

Umbria 47,4

Abruzzo 47,1

Friuli-Venezia Giulia 46,5

Sardegna 44,4

Emilia-Romagna 44,1

Veneto 43,6

Marche 43,2

Molise 43,0

Liguria 42,7

Toscana 42,6

Sicilia 41,9

Puglia 41,2

Lazio 41,1

Basilicata 40,3

Calabria 39,5

Campania 31,6

Fonte: elaborazione Codacons su dati Istat