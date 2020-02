Allarme Coronavirus anche nel calcio: rinviata Ascoli-Cremonese di Serie B

Stampa

: è statala partita di serie Bche doveva disputarsi alle 15 allo stadio Del Duca. La decisione è arrivatadopo una cui hanno partecipato anchePresto sarà diffusa una nota ufficiale.

La Cremonese, nel Piceno già da ieri, farà dunque ritorno in Lombardia. Hanno invece dovuto interrompere il viaggio i 70 tifosi che stavano arrivando ad Ascoli per seguire la squadra: anche per loro, in autostrada e già nelle Marche, dietrofront e ritorno a casa. Ulteriori comunicazioni sono attese a breve.

La partita è stata sospesa poiché, nella notte, un caso positivo di Coronavirus è stato accertato a Cremona. Inoltre la città lombarda è vicina al focolaio del virus che si è scatenato nel Lodigiano. Il virus ha già fatto due vittime in Italia e decine sono i contagiati.

POTREBBE NON ESSERE L’UNICO CASO

L’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo la zona del cremonese potrebbe influenzare anche il campionato di Serie B. Dopo la chiusura per ordinanza del Sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune di Cremona, la Lega B ha inizialmente rinviato a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi sabato 22 febbraio, alle ore 14,30.