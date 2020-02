Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 25 febbraio

Stampa

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

Odissea infinita. Aeroporto, stop del Tar «Ma non ci fermiamo». Le infrastrutture, il verdetto. Accolto parzialmente il ricorso dei residenti. Gesac annuncia battaglia, ora è rischio stallo

Di spalla: L’ambiente /1. Salerno Pulita incomprensioni con il Comune Sardone lascia

L’ambiente/2. Ex Mcm, l’Arpac «Irno, nessuna contaminazione» Incognita fusti

A centro pagina: «Virus, allerta senza psicosi». Il prefetto ai sindaci: armonizziamo gli interventi. Ma nell’Agro si bloccano le scuole. L’epidemia. Sfilate di Carnevale annullate, famiglie in quarantena dopo il rientro dal Nord: ma i test sono negativi

Il turismo. Prime disdette in Costiera e in Cilento «Servono sgravi»

Rinvio o porte chiuse, Serie B in stand by. Il calcio. In bilico anche Frosinone-Salernitana, decide la Lega

Taglio basso: La violenza a Nocera. Nuova rissa nella movida ragazzi aggrediti in auto

Il caso a Battipaglia. Giovane morto in moto la società Alba a giudizio

I box in alto: La cultura/1. Ricciardi: torno al Campus fatto grande da Racinaro

La cultura/2. La Fondazione Gatto acquisisce il fondo Mariano

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Salerno: “Noi in quarantena dopo il viaggio in Veneto”. Aldo Romano racconta la sua gita a Venezia: “Di ritorno le autorità ci hanno chiesto di restare a casa. Oggi faremo altri controlli”

Taglio basso: Salerno. Il farmacista Spinelli: “Gli anziani facciano attenzione”

Agro. A Nocera e Sarno chiusi teatri e scuole

La situazione. I morti salgono a sette. Italia divisa in due

Buccino. Il sindaco tranquillizza “Le persone in quarantena stanno bene”

I box in alto: Aeroporto, clamorosa sentenza. Il Tar boccia l’ampliamento. L’ira di Prete: “Interessi di pochi contro l’interesse Comune”

Salerno Pulita si dimette Nicola Sardone. Troppe ingerenze della politica. Celano chiede una commissione d’inchiesta

