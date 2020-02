Meteo, crollo termico con probabili nevicate a quote basse e venti forti

Stampa

QUALCHE PIOGGIA SUL CENTRO TIRRENO

L’atteso fronte freddo giunto dal Nord Atlantico ha raggiunto l’arco alpino e sta dando luogo ad un peggioramento sulle aree di confine, con. Un po’ di neve quindi, anche a carattere di bufera, segnalata sulle Alpi piemontesi, valdostane e dell’alta Lombardia dagli 800m circa. Coinvolto inoltre il settore dolomitico, anche se i fenomeni risultano nevosi a quote superiori, mediamente dai 1400m ma in calo la sera e accompagnati anche da, soprattutto sul Friuli.

Le correnti occidentali che precedono il fronte coinvolgono le regioni centrali con addensamenti e qualche rovescio sul versante tirrenico ed in particolare tra Toscana orientale ed Umbria, isolatamente fin sulle zone interne laziali. Per il resto si segnalano addensamenti su ovest Sardegna e regioni del basso Tirreno, senza fenomeni.

VENTI IN RINFORZO

Nel frattempo rinforzano i venti occidentali anche al Centro-Sud con raffiche fino a 70-80km/h sull’Appennino centrale, oltre 90km/h in Sardegna nei pressi del Cagliaritano. Sul versante adriatico soffiano raffiche di Garbino in caduta dall’Appennino che innalzano temporaneamente le temperature, tanto che in avvio di giornata la colonnina oscilla già intorno ai 16°C sull’entroterra anconetano, 17°C a Pescara.

PROSSIME ORE

Deboli nevicate si attarderanno sulle Alpi confinali oltre i 700/800m, mentre qualche rovescio più consistente è atteso in giornata su Veneto e Friuli, anche temporalesco, in sconfinamento entro sera fino ad Emilia orientale e Romagna. Meglio invece sul resto del Nord, con prevalenza di sole. Al Centro qualche rovescio in arrivo in Sardegna, instabilità in intensificazione su Toscana, Umbria e Marche con rovesci e temporali e nevicate sull’Appennino in calo fino a 700m in serata, a tratti a quote inferiori nei fenomeni più intensi.

Al Sud nubi in aumento sul versante tirrenico con qualche pioggia entro sera in Campania, Calabria, nord Sicilia, localmente alta Puglia. Limite neve in calo fino verso i 700/1000m in serata sul settore campano-molisano. Maggiori schiarite e asciutto altrove. Venti forti tra ovest e nordovest sui bacini occidentali, moderati tra ovest e sudovest altrove. Temperature in diminuzione.