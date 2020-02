Coronavirus: altri 7 tamponi positivi in Campania, ora si attende esito Ministero

Stampa

La task force della Protezione civile della Regione Campania con una nota comunica che nella giornata di venerdì 28 febbraio sono stati esaminati in laboratorio al centro di riferimento dell’ospedale, oltre 70 tamponi.

Oltre al caso già comunicato nel pomeriggio relativo ad una persona della provincia di Benevento, sono risultati positivi in serata altri 7 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.