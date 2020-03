Tornano ombrelli e cappotti: pioggia, vento e calo delle temperature in Campania

Stampa

Risveglio con pioggia, vento e brusco calo delle temperature per i salernitani. E le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano ben sperare per le condizioni atmosferiche un po’ su tutta la Regione almeno fino a domenica. Colpa di una perturbazione atlantica che ha già varcato le Alpi piombando sulle regione del Nord e che ha iniziato la sua discesa verso il meridione d’Italia. Le temperature percepite scendano anche di 5-6 gradi rispetto agli ultimi giorni.

Quella di domani sarà poi – come riporta anche il sito web fanpage.it – la giornata più fredda: temperature che infatti oscilleranno tra i 10 gradi di massima ed i 5 di minima, con venti che raggiungeranno anche i venti chilometri orari. Possibili anche locali mareggiate lungo le coste.

Situazione difficile anche nelle zone interne, dove le temperature saranno anche più basse e le piogge potranno assumere le dimensioni di veri e propri rovesci di caratteri temporaleschi. Domenica leggero miglioramento: grazie all’attenuazione dei venti, le temperature tenderanno lievemente a salire, raggiungo i 14 di massima, mentre non cesserà la pioggia che continuerà a cadere ancora almeno fino a martedì prossimo.