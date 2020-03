In Campania 5 ospedali solo per i contagiati, attrezzati anche Agropoli e Oliveto

Ci sono anche i presidi di Agropoli e Oliveto Citra nell’elenco dei cinque ospedali che saranno convertiti e attrezzati solo per ospitare e curare i pazienti infettati dal Coronavirus. Gli altri saranno Sessa Aurunca, Ariano Irpino e l’Ascalesi a Napoli. La Regione Campania si sta attrezzando per gestire al meglio un eventuale aggravamento del contagio da coronavirus. Una decisione che si è resa necessaria – come scrive il sito web il mattino.it – alla luce dei soli 8 posti disponibili nel reparto di Rianimazione del Cotugno di Napoli. Sono stati ordinati 12 ventilatori portatili, da sistemare nel nuovo padiglione che dovrebbe aprire giovedì prossimo.In caso di ulteriore peggioramento della situazione, si sono già resi disponibili gli 8 posti in Rianimazione del Monaldi, che conta altri 8 posti di terapia intensiva post operatoria. L’apertura del nuovo padiglione del Cotugno conterà 60 posti letto, tutti a pressione negativa e ad alto isolamento, proprio per trattare i casi più complessi. Presso la zona filtro del terzo accesso di pronto soccorso del Cotugno, saranno dirottate le persone asintomatiche.

NON ANDATE NEI PRONTO SOCCORSO

