Rispettare le distanze, niente assembramenti: “Evitiamo di farci del male”

L’appello d adoperarsi per un cambio radicale delle abitudini viene rivolto direttamente dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Che chiede di restare in casa il più possibile, di non affollare i supermercati, di evitare i contatti sociali. Il governatore – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – si rivolge, in considerazione anche dell’aumento dei contagiati nella nostra regione, che ieri sera ha toccato quota 89, soprattutto ai più giovani: «Molti nostri concittadini non hanno capito che bisogna evitare assolutamente luoghi nei quali ci sono assembramenti. Ho fatto un’ordinanza di chiusura delle discoteche ma poi apprendo che di sera i bar, i pub, nei centri storici accolgono decine, centinaia di ragazzi senza rispettare, come evidente, la distanza di un metro fra un ragazzo e l’altro. Queste situazioni non sono tollerabili, non so come spiegarlo. Evitiamo di farci del male da soli».