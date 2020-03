Antivirali introvabili, Campania esclusa da sperimentazione Redsemivir

Stampa

Comincia a far discutere e accendere alcune polemiche la non omogenea disponibilità dei farmaci sperimentali nei centri Covid, m soprattutto l’esclusione della Campania e di tutto il Sud – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – dalla sperimentazione di Redsemivir autorizzata dall’Aifa. Questo farmaco è stato usato con successo allo Spallanzani di Roma per la cura dei primi pazienti Covid positivi. Finora poteva essere ordinato su una piattaforma informatica ma da quando l’Aifa ha fatto scattare il semaforo verde alla sperimentazione sul Covid è tutto bloccato. I medici e rianimatori del Cotugno si fanno sentire: «La sperimentazione esclude tutti i centri al di sotto di Roma». Nella cura del Corinavirus, al Cotugno, in prima battuta si usa anche la idrossi-clorochina, ma in farmacia è ormai introvabile.