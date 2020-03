Le mascherine fanno litigare De Luca e Protezione civile, oggi nuovo round

Stampa

Nel bel mezzo della crisi nazionale per l’emergenza coronavirus c’è da registrare anche l’aspra battaglia dialettica tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e le il governo, o meglio la Protezione civile che è il braccio operativo di Palazzo Chigi. Pomo della discordia le forniture di attrezzature sanitarie che – come scrive anche il quotidiano “Il Mattino” – la Regione sostiene di non aver ricevuto da Roma, mentre la Protezione civile sostiene di aver inviato per il fabbisogno di medici e personale sanitario nel nostro comprensorio. Oggi è atteso un secondo round di questo serrato confronto, dal momento che De Luca ha anticipato «di spiegare di persona quali siano state le forniture richieste alla Protezione civile» per contenere il contagio e cosa sia arrivato realmente. I