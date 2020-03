Da Sala a Eboli, gli infetti dell’ospizio trasferiti al Campolongo Hospital

Stampa

Il Campolongo Hospital di Eboli prenderà in cura gli anziani ospiti dell’Istituto di riposo “Juventus” di Sala Consilina, che sono risultati positivi al tampone per la ricerca del covid-19. Si tratta – come riporta il sito web radioalfa.fn – di più di una quarantina di persone infette, tra pazienti ed operatori sanitari, a cui sarà destinata un’intera ala e alcuni posti di terapia subintensiva dell’ospedale ebolitano. La scelta quella di trasferire i pazienti e gli operatori contagiati nel nosocomio convenzionato della Piana del Sele, è maturata al termine di una riunione che si è svolta all’ospedale Luigi Curto di Polla, tra vertici dell’Asl di Salerno e la Regione Campania, scaturita dalla necessità di separare i contagiati covid-19 positivi dagli operatori che sono risultati negativi al test. Il sindaco di Eboli, Masimo Cariello però, non è stato informato della decisione.