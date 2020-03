Solidarietà: 25.000 mascherine FFP2 regalate all’Asl Napoli da un’azienda cinese

Stampa

25.000 mascherine per un valore di circa 150.000 euro. È questo il dono che l’ASL Napoli 2 Nord ha ricevuto dalla Aukey Tecnology, un’azienda con base a Shenzen, in Cina, a seguito di un contatto avviato tra il Dipartimento Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria, diretto da Mariano Fusco e Alessandro Cormio – Direttore Creativo del reparto del Marketing di Prodotto della multinazionale cinese.

Dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord “Ringraziamo la generosità della Aukey Tecnology e del suo fondatore Lu Haichuan per un dono tanto prezioso. Quando l’emergenza passerà, ci piacerebbe riceverlo in Campania per ringraziarlo personalmente di questa importante donazione. La solidarietà internazionale in questo momento è per noi particolarmente importante.

Stiamo lavorando tanto per aumentare i canali di approvvigionamento dei materiali, dato che la rete della Protezione Civile, in questo momento, non riesce a soddisfare pienamente la domanda divenuta imponente. Dall’inizio dell’emergenza stiamo riuscendo progressivamente a garantire ad ospedali e territorio ciò che serviva, nonostante la dimensione enorme delle richieste. Per il solo servizio 118 dal 6 marzo ad oggi abbiamo consegnato 1752 mascherine FFP2, 1320 calzari, 1250 tute integrali di contenimento di terza categoria e 95 visori.”

La donazione della Aukey Tecnology si è resa possibile grazie alla generosità dei due proprietari Lu Haichuan e Ze Huiyue ed all’intermediazione di Alessandro Cormio, manager napoletano che lavora nella sede di Shenzen dell’azienda cinese. La Aukey Tecnology ha regalato a Comuni ed Aziende Sanitarie Italiane 120.000 mascherine di tipo FFP2, destinandone 25.000 all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, le altre partite sono state distribuite in Veneto, Sardegna e Puglia.