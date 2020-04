Appello dei ristoratori: “De Luca ci faccia riaprire, autorizzi almeno l’asporto”

Stampa

Un vero e proprio tam tam sui social. E’ quello che si è scatenato negli ultimi giorni da parte dei maggiori ristoratori napoletani che non vogliono più restare a casa. E sotto l’hashtag #iovoglioriaprire – come riporta il sito web repubblica.it – si sono compattati, lanciando un appello al presidente della Regione Vincenzo De Luca. Appello che è stato firmato da centinaia di operatori del settore sotto la sigla Fipe Confcommercio . I promotori chiedono di aprire ristoranti e pizzerie dopo il 13 aprile, alla scadenza dell’ultima ordinanza. Riaprire, anche se solo per fare consegne a domicilio, vietate solo in Campania.