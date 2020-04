“Vittime zero dal 21 aprile”: per la Campania s’avvicina fine epidemia

Stampa

Una speranza sui tempi della fine dell’epidemia arriva dal rapporto mondiale dell’Ihme, istituto di Seattle specializzato nella misurazione delle condizioni di salute nel mondo. La struttura – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – fa capo alla facoltà di medicina dell’Università di Washington ed è consulente del governo Usa. I report analizza la situazione e fa previsioni per il futuro per oltre cento stati del mondo, con dettagli anche regionali. Secondo l’Ihme la Campania è in una situazione particolarmente favorevole: il picco di decessi c’è già stato e il 21 aprile saremo già a vittime zero.