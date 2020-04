In Campania pizze a casa dal 20 aprile, De Luca pronto a togliere l’embargo

Stampa

Già dall’inizio della prossima settimana, praticamente dal 20 luglio, dovrebbe cadere in Campania il divieto delle consegne a domicilio di pizza e piatti già pronti. La fine dell’embargo – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è vicina, anche dopo i tanti appelli rivolti al governatore in questi ultimi giorni dagli imprenditori del settore. Il presidente della Regione si sarebbe convinto a dare il via libera dopo lo stop durato oltre un mese solo in questa regione. Stesso discorso anche per librerie e cartolibrerie (già aperte a livello nazionale, tranne che in Lombardia). Ci sarebbe anche qui il via libera ma solo per due o tre giorni a settimana.