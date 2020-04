Farmacie distribuiranno mascherine della Regione a famiglie indigenti

Il protocollo altro non è che il più recente passo (ma non l’ultimo) di un lungo iter avviato i primi di marzo che ha visto i farmacisti della Campania, con grande spirito di abnegazione, al servizio delle loro comunità. L’impegno dei professionisti ha consentito, in un momento di grande difficoltà, di semplificare il processo di dispensazione del farmaco contribuendo, in tal modo, anche ad alleggerire l’esposizione di altri professionisti incaricati di sorvegliare sulla salute pubblica.

