Bus e treni a chiamata, in Campania sarà rivoluzionato il trasporto pubblico

E’ allo studio della commissione regionale Trasporti anche l’idea di introdurre una sorta di corse a chiamata nell’ambito della rivoluzione che interesserà in Campania, e di conseguenza anche nel Salernitano – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – il servizio di trasporto pubblico locale. La fase 2 sarà inevitabilmente caratterizzata da nuove regole anche nell’uso di bus e treni. Non solo, dunque, mascherine e guanti obbligatori per chiunque, sia conducenti che pendolari, ma veri e propri nuovi comportamenti e l’aggiunta aggiunta di corse nelle fasce orarie più sensibili, anche se resta in piedi a possibilità di avere aperture differenziate di aziende e uffici, con orari e giorni diversi, proprio per ridurre l’affluenza delle persone.