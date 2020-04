In Campania una giornata da record: zero contagi e nessun morto a Napoli

Stampa

Un segnale importante per la Campania, e in particolare, per Napoli: zero nuovi contagi e nessun deceduto nella città capoluogo. Un risultato così positivo non si registrava – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – da più di cinquanta giorni e il dato assume un sapore ancora più intenso se unito a quello dei decessi che, dal 16 al 20 di aprile sono rimasti invariati: fermi a quota 52. Tuttavia gli esperti invitano a non cantare ancora vittoria e, soprattutto, a non abbassare la guardia nella lotta al contenimento della diffusione del contagio nella nostra regione.