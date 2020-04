5 richieste da bar e ristoranti a governo e Regione: “Disperati, aiutateci a riaprire”

Stampa

L’iniziativa è partita, formalmente, dall’Associazione Corpo di Napoli. Si tratta di una lettera – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – indirizzata al Governo, alla Regione, al Comune per cercare di far ripartire le attività di bar, pub e ristoranti in Campania. Le richieste sono sintetizzate in 5 punti. Il primo riguarda un sostegno, sotto forma di contributo a fondo perduto, per i canoni di locazione dei negozi rimasti chiusi. Poi c’è la richiesta di un poderoso sgravio fiscale con pagamento fisso per il 2020 del 20% del reddito dichiarato dei commercianti. Sul tema dei tributi un messaggio viene rivolto anche al Comune con la richiesta di annullare, per l’anno in corso, il pagamento di tutti i tributi locali. C’è, inoltre il tentativo di evitare gli oneri fiscali e previdenziali sul personale con la richiesta di versare ai dipendenti solo gli stipendi senza nessun aggravio. Infine il documento contiene un’ipotesi di accordo con i gestori dell’energia elettrica per cancellare dalle bollette ogni altra voce che non sia quella del materiale consumo di kilowatt.