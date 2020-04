Coronavirus: chi sta gestendo meglio il momento di crisi? Ecco il sondaggio

Stampa

Luca Zaia è il politico che meglio starebbe affrontando questa emergenza dovuta al coronavirus. Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Winpoll per il Sole 24 Ore tra il 21 e il 23 aprile.

In questa speciale graduatoria il governatore del Veneto supererebbe anche il premier Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più che doppiando nel consenso il suo segretario Matteo Salvini. Vincenzo De Luca è sesto in base a questo sondaggio

Quale di questi politici ha apprezzato di più durante la crisi?

Luca Zaia – 46%

Giuseppe Conte – 35%

Sergio Mattarella – 32%

Giorgia Meloni – 28%

Stefano Bonaccini – 23%

Vincenzo De Luca – 20%

Matteo Salvini – 19%

Roberto Speranza – 18%

Attilio Fontana – 17%

Silvio Berlusconi – 11%

Nicola Zingaretti – 9%

Luigi Di Maio – 8%

Matteo Renzi – 7%

Da quando è scoppiata la crisi del coronavirus, Luca Zaia si è distinto per la repentina istituzione delle zone rosse e un diffuso ricorso ai test cosa che avrebbe permesso al Veneto, ma lo stesso discorso è applicabile all’Emilia Romagna con il governatore Stefano Bonaccini che non a caso fa registrare una buona percentuale di consenso, di non aggravare l’emergenza.

«Pensando alla Sua Regione, quanto è soddisfatto di come sta gestendo l’emergenza sanitaria?»

