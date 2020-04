Il filmato dello squalo pescato nel Cilento fa infuriare il web

Stampa

Fa discutere il filmato di un grosso squalo pescato nei giorni scorsi nelle acque del Cilento. Nel video, ripreso da uno dei pescatori e pubblicato da Il Giornale del Cilento, il predatore, uno squalo azzurro di circa due metri e mezzo, catturato al confine tra la Campania e la Basilicata, è già morto. Frutto, probabilmente di una cattura accidentale, lo squalo sembra essere oggetto della curiosità degli occupanti il natante che lo riprendono nei minimi particolari mentre fanno rientro al porto.

Lo squalo azzurro, comunemente chiamato verdesca, è uno squalo a tutti gli effetti. Di norma non pericoloso per l’uomo, può raggiungere i 4 metri di lunghezza e, nonostante i recenti avvistamenti costieri registrati nelle ultime settimane, è una specie che vive in alto mare.