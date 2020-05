“Ho buttato il sangue per salvare la Campania”: lo sfogo del governatore De Luca

Stampa

“Il governo regionale ha buttato il sangue per salvare questa regione. Abbiamo retto solo per l’impegno straordinario di medici, infermieri, dipendenti pubblici e poi, permettetemelo, perché c’è stato un presidente che ha buttato il sangue dalla mattina alla sera”. Duro e amaro sfogo, quello del presidente della Regione Vincenzo De Luca, intervenuto dopo quasi quattro ore di dibattito in consiglio regionale, convocato in videoconferenza per un’informativa del governatore sul coronavirus. De Luca non ha risparmiato bacchettate alle opposizioni: “Esprimo il mio totale disprezzo per coloro che sono intervenuti in questo dibattito offendendo la dignità della Campania”.