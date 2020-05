Nord-Sud, attesi da oggi 5mila rientri in Campania: stazioni e caselli blindati

Stampa

Il grande esodo dal Nord al Sud è atteso a cominciare da oggi. Almeno in cinquemila – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – torneranno in Campania. Ma forse saranno di più perché nessuno ha un dato certo. Sono state create task force, composte da personale delle forze dell’ordine e personale sanitario, per consentire con immediatezza i controlli del caso. Le postazioni saranno sistemate nei luoghi abituali d’arrivo: stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali (anche se la Gesac sabato ha spiegato che non ci sono voli previsti in arrivo dal Nord per la giornata di oggi), capolinea degli autobus di lunga percorrenza, caselli autostradali.