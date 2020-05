Vademecum per salire sui mezzi pubblici, corse bus a Salerno anche dopo le 22

Stampa

Una sorta di vademecum è stato predisposto per chi viaggia con i mezzi pubblici, sempre nell’ottica di contenere – soprattutto in questa “Fase 2 – il contagio da Coronavirus ed evitare una nuova ondata di positivi. Busitalia Campania ha fissato delle norme precise comportamento – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – che vanno dall’obbligo dell’uso delle mascherine, all’attesa in fase di salita sui mezzi, fino ai tempi necessari per far scendere prima tutti i passeggeri a bordo. E non è escluso che possa essere aumentato il numero di corse serali presenti sia tra le linee urbane che tra quelle extraurbane, anche dopo le ore 22.