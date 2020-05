L’Arechi tra i “campi neutri” per finire la serie A: Salerno nell’elenco della Lega

Stampa

C’è anche lo stadio Arechi di Salerno tra i “campi neutri” che la Lega di serie A ha individuato per completare, in caso di ripartenza, il massimo campionato di calcio. Si sta vagliando, tra le tante, l’ipotesi di concentrare la disputa delle partite delle giornate di serie A che mancano ancora alla fine dell’attuale stagione in sole quattro regioni italiane. Tutte del Sud: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il progetto è stato già presentato alla Federcalcio e finirà anche all’esame del governo. Stilato uno specifico elenco di impianti da poter utilizzare – come scrive il quotidiano “La Città” in prima pagina – e tra questi figura il Principe degli stadi. Ovviamente bisognerà tenere conto anche delle esigenze della Salernitana, nell’ipotesi di ripartenza anche del campionato di serie B.