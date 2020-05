Tre proposte salernitane per ristoranti e bar: lite su autocertificazioni e distanze

Stampa

E’ in atto una vera e propria guerra dei protocolli per gestire la fase 2 della riapertura di bar e ristoranti anche in Campania. Almeno tre le proposte – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – lanciate da altrettante anime del commercio salernitano e inviate alla Regione con la speranza di rialzare le saracinesche dal 18-20 maggio. La più discussa, ma attualmente anche quella più vicina alle indicazioni fornite dai medici, porta la firma dello chef stellato Gennaro Esposito. Che ha in parte rivisto il documento. Nell’ultima bozza resta ferma l’autocertificazione dei clienti, la misurazione della loro temperatura e la distanza di sicurezza di un metro tra chi opera in cucina. Quello che cambia sono i metri che dovranno separare i tavoli: per l’interno bisognerà garantire la distanza pari o superiore a due metri tra i bordi, mentre all’esterno la metratura viene ridotta a 1,50 metri.