“Chiediamo di riaprire il 18 maggio”: estetiste e parrucchieri incontrano De Luca

Stamattina l’atteso incontro alla Regione Campania. Acconciatori ed estetiste, attraverso le loro associazioni di categoria, chiederanno al governatore De Luca di far ripartire il prima possibile le loro attività, dopo la lunga chiusura forzata. La parola d’ordine resta “cautela”, ma si va spediti – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – verso una riapertura anticipata al 18 maggio e non più il 1 giugno, come sembrava fino a sette giorni fa. «La riapertura delle attività di cura della persona non solo è più semplice di quella di altri settori,ma, soprattutto, è necessaria per fermare le attività a domicilio fatte in assenza di misure igieniche»: è questa la posizione di Antonio Cataldo, presidente della Claai Campania.