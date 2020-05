Stampa

Una domenica di grande movimento, quella di ieri, anche alla stazione di Salerno. Sono stati 61 i passeggeri arrivati in treno, da fuori regione, allo scalo di piazza Vittorio Veneto tra mattinata e sera. Fortunatamente – come scrive il quotidiano “Il Mattino” nessuno ha presentato uno stato febbrile, in occasione dei controlli effettuati. Gli agenti della polizia municipale hanno presidiato anche le fermate dei bus interregionali al parco Pinocchio e a piazza della Concordia.