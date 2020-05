Scuole guida al collasso e nell’incertezza: “Lezioni ferme da mesi, destino incerto”

Stampa

E’ ancora un rebus il destino, dopo oltre due mesi, delle scuole guida, che sono anche attività imprenditoriali. C’è anche tanta confusione – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sull’interpretazione della loro collocazione nei settori previsti dai decreti del governo. Se sono considerati attività legate all’istruzione, devono restare chiuse come tutte le scuole d’Italia; se sono considerate attività d’impresa, potrebbero beneficiare del famoso contributo della Regione Campania di duemila euro. Ma nel famoso codice Ateco il dubbio non è ancora chiarito, e intanto il settore è in ginocchio.