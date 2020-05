A Salerno negati ai giovani Forum e opportunità: una politica da “primadonna”?

Stampa

Che fine ha fatto il progetto del “Forum dei giovani” di Salerno? In quale cassetto di una delle tante scrivanie di Palazzo di Città è rimasto confinato?

Per quale ragione non è stata mai portata all’approvazione del Consiglio comunale la bozza dello Statuto e del Regolamento – che, peraltro, già esiste, come è facilmente riscontrabile, facendo una semplice ricerca sul motore di ricerca Google – risalente addirittura all’amministrazione guidata dall’allora sindaco Vincenzo De Luca? Chi non s’è impegnato per l’istituzione del Forum e perché?

Domande alle quali i tanti giovani della nostra città interessati alla partecipazione istituzionale, attraverso questo riconosciuto organismo consultivo a carattere totalmente elettivo, ancora attendono una risposta. Eppure, da quasi quattro anni è stato creato all’interno dell’amministrazione comunale un Assessorato ad hoc, che aveva tra le priorità quella di costituire finalmente il “Forum dei Giovani”.

Ce n’è uno regionale, ce n’è uno provinciale, non ce n’è uno cittadino. Tra l’altro, lo stesso governatore Vincenzo De Luca ha sempre seguito con un occhio di riguardo anche le Politiche giovanili, tanto che – attraverso l’assessorato competente guidato da Lucia Fortini – con Decreto Dirigenziale n. 82 risalente addirittura al 10 dicembre del 2018, ha fatto approvare il ”Format procedurale per la realizzazione del Forum comunale dei Giovani”.

Qui da noi solo promesse, assicurazioni, impegni verbali, comparsate sui social, che a poco più di dodici mesi dalla scadenza del mandato quinquennale dell’attuale giunta comunale, non hanno portato alcun risultato concreto. Anzi, hanno impedito – per una gestione amministrativa, forse, da “primadonna” – ai ragazzi della nostra città di poter concorrere a diverse opportunità.

Come ad esempio, quella offerta dal bando regionale “Giovani in Comune”, che era rivolto ai vari “Forum dei Giovani” della Campania e che ha finanziato progetti per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. Salerno capoluogo è rimasto escluso da questo bando, perché non aveva il suo Forum: per colpa di chi?