Celano: “Che fine ha fatto il progetto del “Forum dei giovani” di Salerno?”

A Salerno gli spazi di dibattito e democrazia non sono ammessi. Da anni sollecitiamo inutilmente di attivare e regolamentare il forum dei giovani. Uno spazio in cui si possono coinvolgere giovani e risorse che possano dare un contributo al dibattito pubblico ed alla crescita della città. Uno spazio che ha anche importante valenza sociale. Il forum è stato istituito ovunque, o quasi, ma incredibilmente non nel capoluogo.

Ed intanto si perdono colpevolmente anche finanziamenti e risorse importanti, come ad esempio, quella offerta dal bando regionale “Giovani in Comune”, che era rivolto ai vari “Forum dei Giovani” della Campania e che ha finanziato progetti per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro.

Salerno capoluogo è rimasto escluso da questo bando, perché non aveva il suo Forum per gravi responsabilità politiche ed evidenti inefficienze amministrative. L’unico intento è quello di sopprimere ogni spazio e possibilità di dibattito non controllato. Chiederò che la questione venga discussa nella Commissione Trasparenza presieduta dall’avv. Cammarota.

Roberto Celano – capogruppo FI Salerno