Salerno senza Forum dei Giovani, Santoro: «Danneggiati i giovani salernitani»

Il Consigliere Comunale e Provinciale Dante Santoro interviene sul tema del Forum dei Giovani mai istituito a Salerno e per cui il Consigliere d’opposizione ha condotto una battaglia dall’inizio del suo mandato ma in risposta sono arrivati solo annunci e proclami senza nessuna azione concreta in merito di sindaco ed assessore preposto: “Siamo uno dei pochi Comuni capoluogo d’Italia a non avere un forum dei Giovani, in Provincia di Salerno ce ne sono tantissimi e sono fonte di partecipazione ed idee per i territori ma quest’amministrazione delle vergogne è ancora una volta un simbolo negativo.

Dopo aver fatto perdere tempo a centinaia di associazioni e giovani, dando l’aspettativa della creazione di un forum dei giovani ad oggi non si vede niente di concreto ed il danno maggiore lo abbiamo avuto adesso che la Regione Campania ha istituito un bando con aiuti economici per le attività promosse dai giovani dei Forum e dal quale il Comune di Salerno è ovviamente escluso non avendolo.

I giovani di Salerno sono penalizzati da una politica vecchia e da un sindaco ed una giunta che sono assenti sui temi veri e sulle azioni concrete. Noi continueremo questa nostra battaglia per chiederne l’istituzione, al massimo lo faremo l’anno prossimo quando li manderemo a casa e proporremo un nuovo modello di città: più aperta, partecipata ed a misura di giovani partendo anche dalla nascita del Forum atteso da vent’anni a Salerno.”