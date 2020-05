Meteo, settimana dai 2 volti: pioggia e vento fino a mercoledì, poi sole e caldo

Stampa

La settimana che è appena iniziata sarà divisa in due parti dal punto di vista meteorologico. La prima parte della settimana da lunedì notte a mercoledì mattina sarà caratterizzata dalla presenza destabilizzante di un ciclone mediterraneo che dal nord Africa si porterà verso la Grecia attraversando l’Italia: precipitazioni piovose a tratti intense. Il peggioramento si intensificherà ulteriormente mercoledì quando temporali e raffiche di vento colpiranno soprattutto Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia.Dei temporali sono attesi inoltre sul Lazio, con rischio abbastanza elevato di grandinate e forti colpi di vento fin sulla Capitale. Calano le temperature al Centro ma soprattutto al Sud e sulla Sicilia.Nella giornata di giovedì – come riporta il sito web ilmeteo.it -il ciclone mediterraneo si sarà ormai spento verso la Grecia e l’Albania e al suo posto si andrà ad espandere una area anticiclonica di stampo subtropicale che riporterà velocemente la temperatura sopra la media. I valori massimi torneranno a toccare i 24/25 gradi.Una ulteriore miglioramento è poi atteso da venerdì 22 e per tutto il prossimo weekend in particolare al Centro-Sud.