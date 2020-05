Gradimento dei Governatori: De Luca e Zaia i più apprezzati

Stampa

Zaia è il Governatore più amato di Italia ma subito dopo c’è Vincenzo De Luca nella classifica dei Governatori più graditi. Zaia, infatti, si piazza al primo posto con il 71,2% delle preferenze espresse dalla popolazione del Veneto e il 54,7% dalla popolazione italiana. Mentre De Luca ottiene il 70,9% di preferenze dai residenti della Campania e il 52,8% dalla popolazione. Si tratta di un sondaggio realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’. In un sondaggio politico, invece, De Luca è quarto dopo Zaia, Bonaccini e Toti

Non solo la classifica dei Governatori dunque ma sorprese anche per la classifica dei politici. La gestione vincente dell’emergenza è stata una vittoria personale di Zaia. Che ora ne gode i frutti. Infatti, secondo i sondaggi politici Noto per Qn, il gradimento del governatore Veneto è ora ai massimi livelli (52%).

Tanto da superare in scioltezza quello registrato dai leader sovranisti nazionali Salvini (31%) e Meloni (34%). Non solo. Zaia surclassa in gradimento anche il premier Conte (44%) che in questa emergenza ha raggiunto vette di fiducia prima inimmaginabili.

A sopravanzare il presidente del Consiglio è anche un altro governatore, questa volta dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (48%). Seguono altri colleghi: il presidente della Liguria, Giovanni Toti (44%), quello della Campania, Vincenzo De Luca (41%) e infine i presidenti di Sicilia, Nello Musumeci (40%) e Lombardia, Attilio Fontana (40%). In sostanza, secondo il 59% degli italiani le regioni hanno gestito meglio del governo la lotta al Coronavirus.

“Insomma – afferma Antonio Noto, direttore dell’omonimo istituto di sondaggi – i governatori hanno rubato lo scettro ai leader nazionali, bisogna solo capire se si genererà un cambio nella politica nazionale”.

A certificare il buon momento vissuto dai governatori è un altro sondaggio, questa volta realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’ in esclusiva per Affaritaliani.it tra il 15 e 18 maggio 2020. In questa indagine, Luca Zaia e Vincenzo De Luca sono gli unici due Governatori a raccogliere a livello regionale un gradimento superiore al 70% di gradimento mentre a livello nazionale supera il 50%.