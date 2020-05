Trasporto pubblico: Rioni collinari di Salerno penalizzati

Stampa

Due petizioni popolare e un unico obiettivo: ripristinare e migliorare il trasporto pubblico locale. I residenti dei rioni collinari, dopo mesi e mesi di disagio, provano a mettere un punto definitivo e ricominciare. Così, se da Giovi parte una raccolta firme ad opera di alcuni residenti della zona, chiedendo il ripristino totale delle linee 13, 16 e 21 e il potenziamento del servizio nelle ore di punta, ad Ogliara, Rufoli, Brignano è il consigliere comunale di Salerno, Leonardo Gallo, ha farsi carico delle istanze dei cittadini.

Alla base della richiesta avanzata dall’avvocato Gallo il ripristino delle corse serali delle linee 2, 13 e 30 di Busitalia da e per le frazioni collinari di Salerno. A scriverlo il quotidiano Le Cronache oggi in edicola,

Ad oggi, le frazioni di Brignano, Cappelle, Giovi, Matierno, Ogliara, Pastorano-San Felice, Rufoli, Sant’Angelo e Sordina così come San Mango Piemonte sembrano essere territori dimenticati

Busitalia Campania, anzichè aumentare le corse, a causa della diminuzione dei posti disponibili sui bus, continua a non consentire gli spostamenti dopo le 18 e dopo le 16, per quanto riguarda il collegamento Giovi-Pastena, con gravissimi disagi per gli utenti.

Da Fratte a Sordina, invece, i collegamenti delle linee 2 e 20 terminani alle 16 e come se non bastasse la lista dei disagi si allunga, inevitabilmente: l’ultima corsa della linea 13 termina a Sant’Angelo di Ogliara che dista da Sordina almeno due chilometri; quest’ultima zona è collegata solo tramite tre corse: alle 7, 7.35 e 14.15, non essendovi più quella delle 17.35.

Da qui la richiesta – che vale per entrambe le petizioni – di ripristinare l’orario anche nel tardo pomeriggio e sera delle linee 2,20, 13,16 e 21; il trasferimento del capolinea della linea 13 a Sordina; ripristino delle corse anche negli orari festivi.