Regionali, Salvini ora punta sull’imprenditore D’Amato e l’armatore Grimaldi

Stampa

Nel suo tour in Campania il leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato intendere a chiare lettere che il candidato del centrodestra da contrapporre al governatore uscente Vincenzo De Luca, in occasione della prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio regionale, sarà un nome nuovo, probabilmente un esponente della società civile. E sarebbero due i nomi sui quali si sta facendo pressing- come scrive il quotidiano “Le Cronache”: l’ex presidente nazionale di Confindustria Antonio D’Amato e l’armatore Emanuele Grimaldi. All’inizio della settimana prossima dovrebbe essere ufficializzato il nome del candidato governatore del centrodestra.