Italia Viva al fianco di De Luca: l’annuncio di Rosato a Salerno

Stampa

Il vice presidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato oggi ha fatto tappa a Salerno, in occasione della conferenza per ufficializzare l’adesione al partito di Renzi del consigliere di maggioranza Donato Pessolano.

Rosato ha parlato delle tante difficoltà che sta attraversando il Paese stremato economicamente dal coronavirus, ma anche delle strategie per le prossime regionali. Un appuntamento al quale, come ha sottolineato la coordinatrice provinciale Angelica Saggese, il partito sta già lavorando.

Italia Viva sarà al fianco del presidente uscente Vincenzo De Luca nelle prossime elezioni regionali: è quanto si evince dalle parole del coordinatore nazionale del partito e vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, che oggi ha fatto tappa a Salerno. Abbiamo tutta l’intenzione di chiudere l’accordo con De Luca – ha detto – e mi pare ci siano tutte le condizioni per farlo».

Rosato ha elogiato il governatore della Campania per come ha amministrato finora il territorio e per la gestione dell’emergenza dovuta al coronavirus. Il vice presidente della Camera dei Deputati stamani ha preso parte alla conferenza stampa per ufficializzare il passaggio ad Italia Viva del consigliere comunale Donato Pessolano. Il partito di Matteo Renzi ha così fatto così il suo ingresso nella politica cittadina. Soddisfatta la coordinatrice provinciale Angelica Saggese. «Siamo felici di poter avere un ruolo nel governo cittadino – ha detto – ci impegneremo per illustrare le nostre idee anche in vista dei prossimi impegni elettorali».

fonte Liratv.com