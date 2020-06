Quando si potrà smettere di usare la mascherina in Campania?

Stampa

nella sua ultima diretta Facebook ha parlato anche dell’obbligo di utilizzo della mascherina in Campania. Il presidente campano ha spiegato che l’ordinanza scade il prossimo 15 giugno, momento in cui probabilmente sarà possibile smettere di utilizzarla nei luoghi all’aperto. Il governatore ha però sottolineato che la scelta dipenderà dall’andamento dei contagi e in CampaniaDati positivi che ci si augura durino nel tempo.

A stabilire l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina in Campania è l’ordinanza n. 41 del 1 maggio che prevede “l’obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all’aperto e al chiuso su tutto il territorio regionale”. Tra qualche giorno potrà non essere più obbligatoria all’aperto e saranno i cittadini a decidere se utilizzarla o meno per strada.