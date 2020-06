Regionali, centrodestra nel caos: anche in Campania non c’è ancora il candidato

Stampa

Nel centrodestra regna sovrano il caos, tra i leder della colazione ancora non si è trovata l’intesa sulla scelta dei candidati governatori per le prossime elezioni regionali. L’ennesimo incontro al quale, ieri notte, hanno partecipato Matteo Salvini per la Lega, Antonio Tajani e Licia Ronzulli per Forza Italia, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per Fdi – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – ha portato ancora a un nulla di fatto. Stavolta si era provato a chiudere definitivamente i giochi, senza però riuscirci. Restano ancora da definire i nomi da mettere in campo in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Liguria e Veneto. Sicuri solo il veneto Luca Zaia e il ligure Giovanni Toti. Sulle spine Stefano Caldoro in Campania e Raffaele Fitto in Puglia.