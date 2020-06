Spiagge libere a Salerno, il Comune studia regole su misura per ogni arenile

Stampa

E’ allo studio del Comune di salerno una nuova strategia per la gestione delle spiagge libere al tempo del Covid-19. L’amministrazione sta pensando – come scrive il quotidiano “IL Mattino” a regole su misura per ogni singolo arenile. Non è esclusa la possibilità di prenotare il proprio posto al sole o di adeguarsi a turni orari o giornalieri. Le linee guida restano, comunque, quelle indicate dalla Regione Campania. Di fatto, gli arenili della città, a iniziare da quello di Santa Teresa, sono già meta di bagnanti. Ma, al momento, non c’è nessuna norma a regolamentare la fruizione di quegli spazi.