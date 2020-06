Debutto flop dell’App Immuni in Campania: zero notifiche e pochi download

Stampa

E’ stato un flop il debutto dell’App Immuni anche in Campania. Il bilancio di fine giornata – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – e di pochi download. Sono tanti i dubbi e pochi gli utenti incontrati nel giorno del debutto nazionale della app per il contrasto al Covid-19, fino a domenica attiva solo nelle regioni della sperimentazione. La partenza del software anti-virus per il tracciamento dei contatti, in Campania, si annuncia tortuosa. Eppure, bastano pochi secondi per trovare l’app su play store e scaricarla. Funziona via Bluetooth e il download è su base volontaria.