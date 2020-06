Poste distribuisce mascherine a studenti e prof: coinvolti 100 istituti salernitani

Stampa

Cento istituti scolastici di Salerno e provincia hanno ricevuto da Poste Italiane, per conto della Protezione civile, i dispositivi di protezione respiratoria a studenti e docenti in vista dell’esame di maturità di oggi. Molti gli istituti superiori coinvolti . come scrive il quotidiano “Le Cronache” – tra cui il Tasso e l’Alfano I a Salerno, il Vico a Nocera Inferiore, il Mattei – Fortunato ad Eboli, il Marco Tullio Cicerone a Sala Consilina. In Campania Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, ha infatti consegnato oltre 682 mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami.