L’uso delle mascherine in Campania non è più obbligatorio: De Luca chiarisce la decisione

Da oggi in Campania l’uso delle mascherine all’aperto non è più obbligatorio, ma facoltativo. Resta invece l’obbligo nei luoghi chiusi (mezzi pubblici, negozi, supermercati ecc), nelle situazioni di assembramento o dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un provvedimento ricognitivo di alcune norme previste nelle precedenti ordinanze in Campania, con specifico riferimento all’uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative “in presenza” nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working, con l’indicazione di facilitare progressivamente la ripresa del lavoro ‘fisicamente’, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

De Luca sull’uso delle mascherine in Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa relativa alla consegna del cantiere della stazione Di Vittorio a Capodichino.

“Siamo stati la Regione più rigorosa riguardo le chiusure e devo dire con orgoglio che ci siamo salvati per questo. Abbiamo chiuso spazi pubblici 15 giorni prima del Governo nazionale e di altre regioni. Quando noi chiudevamo, in Lombardia e altre regioni del nord si brindava in piazza“.

“Oggi siamo a contagio zero. In sostanza, l’epidemia è sotto controllo per cui, considerando che stiamo andando incontro alla stagione estiva, ci sembrava ragionevole rendere facoltativo l’uso delle mascherine. Questo non vuol dire che potremmo toglierle definitivamente. Nei luoghi chiusi e in presenza di assembramenti sono ancora obbligatorie” – ha spiegato.

“Dunque, è ancora obbligatorio portare la mascherina con sé. Io continuo ad indossarla anche per dare un esempio. È chiaro che se consideriamo di stare su una spiaggia ad agosto un minimo di flessibilità è ragionevole, però bisogna avere molta prudenza”.

“Il fatto che non sia obbligatoria all’esterno non vuol dire che non si possa o debba indossare. Io continuerò ad usarla fino ad ottobre, quando saremmo in condizioni di assoluta tranquillità. Invito i cittadini a fare altrettanto. Da oggi in poi è decisivo il senso di responsabilità del singolo. Non ci saranno più controlli capillari” – ha concluso Vincenzo De Luca.