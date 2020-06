Mascherine, nuove regole da oggi in Campania: non più obbligatorie all’aperto

Stampa

Le mascherine non sono più obbligatorie all’aperto in Campania a partire da oggi, lunedì 22 giugno. Uso facoltativo in strada, mentre resta l’obbligo di indossarle – come riporta l’edizione napoletana del sito web repubblica.it – nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici ma anche quando si entra in negozi, supermercati e nelle situazioni di assembramento o dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro.

Al riguardo Il governatore Vincenzo De Luca non ha emanato una nuova ordinanza ma un “atto di richiamo” che riassume alcune norme previste in Campania, con specifico riferimento all’uso delle mascherine e della ripresa delle attività lavorative “in presenza” nel rispetto dei protocolli di sicurezza.